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استطلاع آراء كارثي لحزب المؤتمر الحاكم في الهند

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استطلاع آراء كارثي لحزب المؤتمر الحاكم في الهند استطلاع آراء كارثي لحزب المؤتمر الحاكم في الهند
نتائج استطلاع الرأي: 67 % من المستجوبين يرون أن الحزب فقد كل مصداقية

كتب : أ ف ب منذ 8 دقائق

يحيي حزب المؤتمر الذي لاحقته عدة فضائح، اليوم لآخر مرة ذكرى توليه السلطة قبل أن يواجه اختبار التصويت العام المقبل، في اقتراع محفوف بالمخاطر بحسب استطلاع آراء نتيجته كارثية.

وأشار الاستطلاع الذي أنجزته قناة سي إن إن ـ آي بي إن إن 67 بالمائة من المستجوبين يرون أن الحزب الذي تقوده صونيا غاندي فقد كل مصداقية واعتبر 61 بالمائة أن على رئيس الوزراء مانموهان سينغ أان يرحل من منصبه.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه دعوات المعارضة لاستقالة رئيس حكومة وسط اليسار، عنونت مجلة في الآونة الأخيرة صفحتها الأولى "سيد النقصان" متهمة إياه بالمسؤولية عن نمو ضعيف وبأنه أغمض عينيه عن سنوات من الفساد.

وقالت سوشما سواراج رئيسة أبرز أحزاب المعارضة الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا "يجب على المؤتمر أن يعتذر عن سنوات من سوء الإدارة".

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