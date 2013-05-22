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صندوق النقد الدولي يطالب بريطانيا بخفض إجراءات التقشف وتحفيز الاقتصاد

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صندوق النقد الدولي يطالب بريطانيا بخفض إجراءات التقشف وتحفيز الاقتصاد صندوق النقد الدولي يطالب بريطانيا بخفض إجراءات التقشف وتحفيز الاقتصاد

طالب صندوق النقد الدولي ، بريطانيا اليوم الأربعاء بخفض وتيرة إجراءات التقشف ، التي تنتهجها حكومة ديفيد كاميرون والمضي في إجراءات لتحفيز الاقتصاد ليستعيد عافيته.
> وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون – في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخزانة البريطانية اليوم – “نعتقد أنه من المفيد بالنسبة للاقتصاد البريطاني أن يتم تعزيز مشروعات البنية التحتية وبعض المشروعات الأخرى وخفض إجراءات التقشف وهو ما سيعمل على دعم الاقتصاد”.
> وأضاف “إن المضي في الخطط الاقتصادية الساعية لخفض الإنفاق سيضع عوائق كبيرة للنمو في بريطانيا”..مشيرا إلى أن إجراءات خفض الإنفاق خلال هذه السنة المالية بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني سيشكل رياحا معاكسة للنمو بينما إمكانيات الاقتصاد غير مستغلة.

 

أ.ش.ا

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