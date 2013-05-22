دعاء طعيمة تنضم لمسلسل “فرح ليلى”

أعربت الفنانة الشابة دعاء طعيمة عن سعادتها بالانضمام إلي أسرة مسلسل “فرح ليلى” والتعاون مع المخرج خالد الحجر في ثاني تجربة لها معه في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل “دوران شبرا” إلي جانب مشاركتها معه في أفلام “حب البنات”،”مفيش غير كده”،”قبلات مسروقة”و”الشوق”.

وأكدت طعيمة،أنها لاتتردد في قبول المشاركة في أي عمل فني للمخرج خالد الحجر بعد نجاح كل تجاربها معه،مشيرة إلي تمكنه من أدواته فضلا عن اهتمامه بأدق التفاصيل أثناء عملية التصوير.

وأشارت دعاء إلي أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور “غادة” مساعدة “ليلى” في الشركة التي تعمل فيها وأقرب صديقة لها،وتعاني خلال الأحداث من مشكلة نفسية بسبب حرمانها من الانجاب.

“فرح ليلي” قصة وإخراج خالد الحجر،سيناريو وحوار عمرو الدالي،ومن إنتاج شركة كنج توت بالاشتراك مع مدينة الانتاج الإعلامي وأرت فاين،وبطولة ليلى علوي،فراس سعيد، عبدالرحمن أبو زهرة،زكي فطين عبد الوهاب،دعاء طعيمة،شادي خلف،نادية خيري،نرمين ماهر،فراس سعيد،أحمد صلاح،حسام شعبان،أحمد كمال، شريف باهر وسلوى محمد علي.

أ ش أ