محافظ القاهرة يفتتح أعمال التطوير بمدرسة خطاب السبكى بالدرب الأحمر

شهد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة افتتاح أعمال التطوير بمدرسة خطاب السبكى الابتدائية بالدرب الأحمر والتى تم الانتهاء منها ضمن منظومة تطوير المدارس التى تبادر بها جمعية تكاتف للتنمية.

شدد المحافظ فى كلمته على ضرورة النظر إلى المستقبل دون البكاء على اللبن المسكوب والعمل على الاتقاء بالمنظومة التعليمية بداية من المنشآت والأجهزة، وكذلك أهم عناصر العملية التعليمة وهو المدرس من خلال دعمه فنياً ومادياً ومعنوياً حيث يعد العنصر الأساسى المؤثر فى التلاميذ طوال حياتهم المستقبلية.

كما وجه رسالة لأولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة وعدم تركهم للتأثير عليهم من خلال وسائل الانترنت أو أصدقاء السوء.

وطالب المحافظ مديرة التربية والتعليم بالإعلان الفورى لكل مدرسة عن أنشطتها الصيفية وفتح المدارس لممارسة كافة الأنشطة للتلاميذ وأولياء أمورهم، وطالب رؤساء الأحياء بضرورة متابعة المدارس والتأكد من نظافة المحيط بها والمساهمة فى صيانة وترميم أى أعمال داخلية، والاعتناء بالأشجار والمساحات الخضراء داخل المدرسة.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدنى للأجهزة التنفيذية فى استكمال الخطط التنموية بها، وأن جمعية تكاتف التزمت بوعودها بتسليم المحافظة مدرسة كل ثمانية أشهر يتم تطويرها بالكامل من منشآت وأساسات وأجهزة وملاعب، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمدرسين والعاملين بالمدرسة للارتقاء بقدراتهم لمزيد من التواصل مع الطلاب، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للطلاب.

> من جانبه أشار د.حسام بدراوى رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجمعية قامت بتطوير 10 مدارس بالقاهرة و3 مدارس بالجيزة، وأنه سيتم البدء فى مشروع جديد بمدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية بمنطقة الدرب الحمر وسيتم تسليمها خلال 8 أشهر، وأنه جارى التعاون مع مديرية التربية والتعليم والأهالى لعمل ملف طبى لكل طالب يتم خلاله المراجعة الصحية لكل تلميذ للتأكد من خلوه من أى مرض يؤثر على حياته المستقبلية.

وأضاف: "كما يتم عمل قافلات طبية بالتعاون مع المراكز الطبية الكبرى خاصة للأذن والعين، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الفنى لتشجيع الهوايات، والعمل على تنميتها بتوفير كافة الأجهزة والمدربين ذوى الكفاءات لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدارس".

حضر الافتتاح اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء صلاح عبد المعز رئيس حى وسط، شاهيناز الدسوقى مدير مديرية التربية والتعليم، ولفيف من قيادات المديرية والجمعية واللجان الشعبية ورجال الأعمال بالدرب الأحمر، وممثلى سفارات كندا وكازاخستان.