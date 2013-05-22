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ورشة عمل بمجمع إعلام جنوب سيناء لتبنى مبادرة تحسين الخدمات الصحية

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ورشة عمل بمجمع إعلام جنوب سيناء لتبنى مبادرة تحسين الخدمات الصحية ورشة عمل بمجمع إعلام جنوب سيناء لتبنى مبادرة تحسين الخدمات الصحية

جانب من الورشة

نظم مجمع اعلام جنوب سيناء صباح اليوم ورشة عمل لتبنى مبادرة تحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة طاقم التمريض من خلال الدورات التدريبة المؤهله ورفع مهارة العاملين على الاجهزة والمعدات الطبية وذلك من اجل النهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والشركاء المحليين وبالتنسيق المباشر مع مدير ية الصحة وقد تم اختيار مدينة طور سيناء لانطلاق هذه المبادرة لقياس مدى تحقيق النتائج الايجابية مع امكانية نقل هذه التجربة حال نجاحها كنموزج يتم تطبيقة بمدن المحافظة المختلفة.
> واكد عبد الحميد عزب مدير عام مجمع اعلام جنوب سيناء بأن المركز بالتعاون مع مؤسسة هنس زايدل الا لمانية سيقوم بتحمل جزء من التكاليف المادية للمبادرة من خلال استضافة بعض الانشطة بالمركز وعمل لقاءات تمهيدية وورش عمل وزيارات ميدانية.

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