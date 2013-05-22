أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

الانتاج الزراعي بالشورى تطالب “الزراعة” بالتعاقد مع عمال التشجير قبل منتصف يوليو

Google+ Print
الانتاج الزراعي بالشورى تطالب “الزراعة” بالتعاقد مع عمال التشجير قبل منتصف يوليو الانتاج الزراعي بالشورى تطالب “الزراعة” بالتعاقد مع عمال التشجير قبل منتصف يوليو

طالب المهندس السيد حزين رئيس لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى، وزارة الزراعة بالتعاقد مع العاملين بالتشجير في مدة أقصاها منتصف يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى اليوم لدراسة ومناقشة شكاوى العاملين بالتشجير.

وقال حزين إن وزارة الزراعة مطالبة بتنقية كشوف العاملين غير المعينيين بالتشجير والبالغ عددهم 4921 عاملا خلال مدة أقصاها الأول من يوليو المقبل، ورفع أسمائهم إلى وزارة المالية بعد تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وفقا للمادة 25 من قانون 47 الخاص بالأقدمية والسن، حتى يتم التعاقد معهم مرحليا وفقا للباب السادس وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

وأكد حزين على ضرورة قيام وزارة المالية بإخطار مجلس الشورى بما تم بشأن التعاقد مع هؤلاء العاملين، وذلك خلال فترة أقصاها الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.

كما طالب رئيس لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي، وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية بالاشتراك مع وزارة البيئة لمن يتم التعاقد معهم حسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم، حتى يتم توظيفهم بشكل أمثل، ومن ثم إجراء اختبارات لهم قبل تثبيتهم.
>أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا