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توقف إمدادات النفط فى ميناء الزويتينة الليبى بعد إغلاقه على يد محتجين

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توقف إمدادات النفط فى ميناء الزويتينة الليبى بعد إغلاقه على يد محتجين توقف إمدادات النفط فى ميناء الزويتينة الليبى بعد إغلاقه على يد محتجين

قالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط، إن محتجين يطالبون بالحصول على وظائف أغلقوا خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى مرفأ الزويتينة فى شرق ليبيا، وذلك بعد أيام فقط من إعادة تشغيل الميناء إثر مظاهرات مماثلة.

وتسبب ذلك فى توقف الإمدادات إلى المرفأ منذ أمس الثلاثاء فى أحدث انتكاسة تتعرض لها أهم صناعة فى الاقتصاد الليبى، والتى عادت بالإنتاج إلى مستويات ما قبل حرب 2011 عند حوالى 1.6 مليون برميل يوميا.

وقال مهندس بمرفأ الزويتينة إن المحتجين وهم من عدة قبائل محلية قد أغلقوا الخط احتجاجا على استبعادهم من اتفاق أبرم فى فبراير لإنهاء احتجاجات استمرت ستة أسابيع للمطالبة بوظائف فى الشركة، موضحا "مجموعة من المحتجين أغلقت الصمام الذى يستخدم عند إجراء أعمال صيانة. ويعنى هذا عدم ضخ النفط إلى مرفأ الزويتينة".

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مصر 365