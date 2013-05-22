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زعزوع يشارك "مجموعة عمل السياسيين" ووزراء السياحة من دول العالم

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زعزوع يشارك "مجموعة عمل السياسيين" ووزراء السياحة من دول العالم زعزوع يشارك "مجموعة عمل السياسيين" ووزراء السياحة من دول العالم

أكد هشام زعزوع وزير السياحة أنه تم خلال الاجتماع المغلق الذى نظمته إدارة معرض IMEX أمس تحت عنوان "مجموعة عمل السياسيين" طرح الوضع الراهن للقطاع السياحى فى الدول التى شارك ممثليها فى الاجتماع.

وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالمعوقات التى تحول دون نمو سياحة المؤتمرات على النحو المطلوب والمتوقع، ومن أهمها فرض ضريبة المغادرة على الركاب المسافرين جواً فى عدد من دول العالم، منها المملكة المتحدة وألمانيا.

كما التقى وزير السياحة المصرى هشام زعزوع فى الجناح المصرى بـ Claudia Ruiz Massieu Salinas، وزير السياحة المكسيكية.

وخلال اللقاء أكد وزير السياحة استقرار الأوضاع فى ، وقام باستعراض التجربة المصرية فى استعادة حركة السياحة الوافدة إلى البلاد إلى معدلاتها الطبيعية مع عرض الأدوات التى تستخدمها الوزارة لهذا الغرض فى مختلف الأسواق السياحية منها حملات الدعاية المشتركة مع منظمى الرحلات، وبرنامج تحفيز الطيران العارض لمختلف المطارات المصرية والمشاركة فى المعارض والقوافل السياحية الدولية والإعتماد الأوسع على التسويق الإلكترونى عبر مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعى والموقع الرسمى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على الإنترنت.

وفى نهاية اللقاء أكد الوزيرين حرصهما على تعزيز التعاون السياحى بين البلدين وتبادل الخبرات، ووجه زعزوع الدعوة للوزيرة المكسيكية لزيارة مصر والتعرف على الطبيعة على المقصد السياحى المصرى.

كما التقى وزير السياحة Heike Mahmoud ، الرئيس التنفيذى لـ Berlin Convention Bureau حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى لتشكيل المكتب التجارى المصرى ككيان يساهم فى العمل بسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، على أن يتم التعاون فى هذا المشروع مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى اعتزام الجانب المصرى – بالتعاون مع الجانب الألمانى – تأسيس نادى لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وذلك بغرض توفير المعلومات الكافية عن المقومات الكفيلة بإنجاح مصر كمقصد متخصص فى هذا النمط السياحى.

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مصر 365

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