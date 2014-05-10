"الإسكان": طرح تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى مناقصات قريبا

قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، بأن الجهاز سيعلن عن طرح عدد من المشروعات الخدمية فى مناقصات، تشمل تنفيذ مركز طب الأسرة بالحى السكنى الثامن، ومركز طب الأسرة بالحى السكنى التاسع، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

كما سيتم طرح مناقصة لعملية نظافة المنطقة الثانية، وتشمل الأحياء السكنية 3و4، والمناطق الصناعية c4، c2، b2 بالإضافة إلى مناقصة أخرى لعملية نظافة المنطقة الأولى وتشمل الأحياء السكنية 1و2والمناطق الصناعية b1، c1، c3.

وبدوره، أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة أن الجهاز سيطرح مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة ﻷعمال نظافة الحيين السكنيين الثانى والثالث، ومنطقة الصناعات الخفيفة، وورش الشباب، والشوارع الرئيسية بالحيين السكنيين الرابع والخامس، ومنطقة ابنى بيتك.

ومن جانبه، أعلن المهندس محمد القصرى رئيس جهاز مدينة 15مايو أن الجهاز سيطرح مبنى الحضانة الكائن بالمجاورة 29بما عليه من منشآت، بأنشطة "مركز طبى، عيادات متخصصة، مركز تأهيل للأطفال ذوى الإعاقة" بمساحة 2460م2وسيتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، بالمزاد العلنى، كما سيتم بنفس النظام طرح مساحة مغطاة أسفل قصر الثقافة بالمركز الرئيسى بنشاط "صالة أفراح، كوفى شوب، معرض" بمساحة 389م2

وأكد المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة طرح المبانى الخدمية المختلفة التى تحتاجها المدينة، حتى تتحقق التنمية، والجذب السكانى، لمختلف المدن.