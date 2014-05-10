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مجهول يضع جسم غريب أمام بنك بالمنوفية ويترك رسالة “القنبلة الحقيقة على شريط السكة الحديد”

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مجهول يضع جسم غريب أمام بنك بالمنوفية ويترك رسالة “القنبلة الحقيقة على شريط السكة الحديد” مجهول يضع جسم غريب أمام بنك بالمنوفية ويترك رسالة “القنبلة الحقيقة على شريط السكة الحديد”

مدير أمن المنوفية

أثار العثور على جسم غريب بجوار ماكينة الصراف الألى أمام البنك الأهلى بمدينة الشهداء ، بمحافظة المنوفية الذعر بين أهالى المنطقة ورسالة مكتوب عليها ان القنبلة الحقيقية موجودة على شريط السكة الحديد وعلى الفور تم اخلاء المنطقة وعمل كردون وتبين سلبية البلاغ وهدف إثارة الرعب والبلبلة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الشهداء بوجود جسم غريب بجوار ماكينة الصراف الآلى امام البنك الاهلى وبالانتقال والفحص لقوات الحماية المدنية ومفتش المفرقعات وتم عمل كردون وبفحص الجسم تبين أنه عباره عن علبة جبن تزن كيلو جرام بداخلها كمية من الرمال ملحق بها بواط كهربائى يتدلى منه سلك عبارة عن شرك خداعى بداخلها ورقة مدون عليها عبارات مسيئة للدولة والمشير عبد الفتاح السيسى مرشح رئاسة الجمهورية ومدون بها ان القنبلة الحقيقة متواجدة على شريط السكة الحديد بين محطتى الشهداء والعراقية .
> تم التحفظ على المضبوطات وتمشيط المنطقة وشريط السكة الحديد ولم يتم العثور على أجسام آخرى غريبة وتحرير محضر رقم 1806 إدارى مركز الشهداء وباشرت النيابة التحقيق .

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