أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

« العدالة والبناء الليبي»: المسار السياسي يسير ببطء لكنه في الاتجاه الصحيح

Google+ Print

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان، السبت، أن العملية السياسية في ليبيا بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها إلا أنها تنتقل من خطوة إلى خطوة.

وقال «صوان»، في تصريحات لموقع قناة «الشرق» الليبية، إن المؤتمر الوطني عانى شيئًا من الارتباك، بسبب بعض التحديات التي من أبرزها انتشار السلاح والخلل الأمني وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، لكن مع هذا تم انتخاب لجنة صياغة الدستور التي بدأت الآن تعمل لصياغة مسودة الدستور.

وأضاف: «إنهم غير حريصين على المشاركة في الجديدة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال أسبوعين إلا أنهم داعمون لها فيما يحقق مصلحة الوطن فقط».

وتابع: «الحكومة الجديدة ستتكون خلال مرحلة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر، ولذلك لا يمكن التعويل عليها في تقديم الكثير إلا في إيجاد حلول سريعة لبعض المختنقات، مثل ضبط الأمن في المدن الرئيسية، خاصة في بنغازي وطرابلس، وربما البدء في فتح حوارات ومحاولة دراسة الوضع في مدينة درنة، والعمل على دعم المجالس البلدية وتوزيع ميزانيات مباشرة عليها».

وحول الخطوات المقبلة في ليبيا، قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي: «نحن الآن على أعتاب الدخول في انتخابات برلمانية مبكرة وعلى أعتاب الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة، لكن الشعب الليبي هو صاحب الكلمة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي