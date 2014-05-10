هل ستكون بيرين سات الحبيبة الجديدة للأمير مصطفى؟

تلقت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بفاطمة عرضاً مغرياً لتشارك الممثل التركي محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى في المسلسل التاريخي التركي الأشهر "حريم السلطان"، بطولة مسلسله الجديد.

ولم تصدر أية أنباء عن قبولها العرض بعد أو حتى طلبها النص لتقرأه قبل أبدائها أي موافقة مبدئية عليه، خاصةًُ وأنها أعلنت نيتها أخذ إجازة طويلة تحضيراً لزواجها من خطيبها المغني كينان دوغلو، حيث بدأت بشراء الأدوات المنزلية واالأثاث من المراكز التجارية الكبرى.

معجبو الممثل محمد جونسور أشعلوا مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقاتهم الإيجابية المتحمسة لظهور نجمهم المفضل معها كثنائي جديد.

وتوقعوا لهما النجاح معاً خاصةً بعد غياب محمد جونسور لسنوات عن الدراما التركية لاستغراقه ثلاث سنوات في تصوير "حريم السلطان"، مفضلاً إياه على أي عمل آخر.

وقد صرح جنسور أنه لم يندم بعد أن حصد العمل جماهيرية عالمية غير مسبوقة لأي عمل درامي تاريخي تركي.

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