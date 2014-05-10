تختلف طريقة النجمات في ارتداء الأزياء مهما تشابهت التصاميم، وهذا ما شاهدناه في إطلالات إثنتين من أجمل النجمات الشابات مؤخراً.

تعاونت الممثلة زوي ديشانيل Zooey Deschanel مع المصمم Tommy Hilfiger لتنتج مجموعة من الأزياء الصيفية، وقد ارتدت الفستان المنقط في حفل إطلاق هذه المجموعة في أبريل الماضي، ونسقته في إطلالة بسيطة مع جوارب طويلة وحذاء أبيض، أما المغنية تايلر سويفت Taylor Swift فقد فضلت أن تنسق هذا الفستان في لوك عملي جميل بحذاء مريح وحقيبة عملية باللون الأسود، وأكملت اللوك بحزام عودي ناسب ألوان الفستان.

أخبرينا في التعليقات هل سترتدين هذا الفستان بطريقة Taylor Swift أم Zooey Deschanel؟