نائب رئيس وزراء النمسا يحذر من نشوب حرب جديدة في أوروبا

حذر نائب رئيس وزراء النمسا ووزير المالية ميخائيل شبندلاجر، من نشوب حرب جديدة ، وقال “السلام في أوروبا حالة استثنائية والحرب هي القاعدة العامة”.

ولفت الوزير النمساوي ـ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أثناء زيارته ومجموعة من الطلبة لمتحف يوثق آثار الحرب العالمية الأولى بمناسبة “يوم أوروبا” – إلى مرور 100 عام على نشوب الحرب العالمية الأولى ، معتبرا أن هذه الذكرى بمثابة تحذير أن السلام ليس أمر بديهي.

وأكد أن تدشين الاتحاد الأوروبي له الفضل في حقبة السلام التي نعيش فيها الآن، مطالبا مجموعة الطلبة بالتأمل في الصور التي توثق لفظائع الحرب العالمية الأولى، ولافتا إلى أهمية الاتحاد الأوروبي.

وقال شبندلاجر للطلبة “عندما يسألكم أحد عن فائدة الاتحاد الأوروبي دعوه يشاهد هذه الصور”.

ا.ش.ا