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بالفيديو:4 أطعمة خارقة لخسارة الوزن

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بالفيديو:4 أطعمة خارقة لخسارة الوزن بالفيديو:4 أطعمة خارقة لخسارة الوزن

الجمعة 09-05-2014 13:16

هل سمعت بـ "الأطعمة الخارقة" أو "السوبر فود" Superfood التي تلاقي رواجاً في الآونة الأخيرة، في مجالي التغذية والرشاقة؟
المعالجة الغذائيّة كريستال أبي عاصي تسلّط الضوء على 4 صنوف من هذه "الأطعمة الخارقة"، وتكشف لقارئات "سيدتي نت" عن منافعها:

1- الأفوكادو
تشكّل هذه الفاكهة الحلّ المثالي لمن تعاني من مشكلة تراكم الشحوم في منطقة المعدة أو "".وينصح بتناول نصف ثمرة منها يوميّاً لإحراق المتمركزة في البطن، وهي تحتوي على نوع من الزيوت يسرّع عملية الأيض في الجسم.

2- التوت البرّي
تحتوي هذه الفاكهة على الفيتامين "أ"، المسؤول عن الحفاظ على بشرة نضرة ومشدودة، خالية من التجاعيد.وينصح بتناول كوب من حباتها كوجبة خفيفة، واحذري من الإفراط في استهلاكها لغناها بالسكّر.

3- البروكولي
يحمل هذا النوع من الخضر منافع عدّة، وخصوصاً للإناث في الفترة السابقة لموعد الحيض، إذ تواجههن الآلام، لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، فضلاً عن أنّه غنيّ بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على سلامة الذاكرة. وينصح بإدخال حبات البروكولي، يوميّاً، الى وجبة الغداء أو العشاء.

4- الليمون الهندي (الجريب فروت)
تناولي نصف حبّة من الليمون الهندي على وجبة الفطور، فهي تساعد في إحراق الدهون، كونها تحتوي على خليط ممتاز من المعادن والمواد الغذائيّة النافعة، فضلاً عن مجموعة من "الأنزيمات" المفيدة للمعدة والإمعاء.

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سيدتي

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