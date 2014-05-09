بالفيديو.. قيادات الدعوة السلفية وحزب النور يؤيدون ترشيح السيسي للرئاسة

نشر موقع “أنا السلفي” الجناح الاعلامي للدعوة السلفية فيديو لكبار مشايخ الدعوة السلفية وأعضاء مجلس شوري الدعوة يؤكدون التزامهم بقرار الدعوة في تأييد المشير السيسي مؤكدين التزامهم بقرار مجلس شوري الدعوة السلفية.

وظهر في الفيديو الشيوخ شريف الهواري وعلي حاتم ومحمود عبدالحميد ومحمد فوزي ومحمد القاضي وطارق فهيم أعضاء مجلس ادارة الدعوة السلفية والدكتور محمد إبراهيم منصور وعبدالله بدران وصلاح عبدالمعبود وأحمد الشريف وغريب أبو الحسن أعضاء الهيئة العليا لحزب النور وغيرهم معبرين عن فرحتهم بدعم المشير السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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