نائب رئيس اتحاد المصريين في النمسا: مشاركة الجالية بالانتخابات رسالة قوية للغرب

قال عدد من رموز الجالية المصرية فى النمسا إن مشاركة الجالية بكثافة فى انتخابات رئاسة الجمهورية والتى تبدأ فى الخارج الخميس القادم تعد بمثابة رسالة قوية للدول الأوروبية والغربية تؤكد سلامة المسار الديمقراطى والعملية السياسية فى مصر.

وأشار أحمد سليمان نائب رئيس اتحاد المصريين – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط فى فيينا – إلى ثقته فى استجابة المصريين فى الخارج للمشاركة بالنسب المرضية والتى تؤكد لكل دول العالم أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو هى ثورة شعبية.

> وأوضح أن الانتخابات ستؤكد اصطفاف الشعب المصرى خلف قائده الجديد وأنه لا مجال للقوى الدولية للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر خاصة القضاء.

ومن جانبه قال بهجت العبيدى المتحدث باسم اتحاد المصريين إن ارتفاع نسبة المشاركة المتوقعة فى الانتخابات ستكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش الجماعة الإرهابية وأذرعها فى أوروبا والدول الغربية، مشيرا إلى أن الكيانات الممثلة لفكر هذه الجماعة فى الخارج خاصة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية وغيرها من الهيئات التى تنظم مؤتمرات ومظاهرات للاساءة لمصر فى الخارج لن يكون لها أى صوت أو كيان بعد استقرار مصر على خريطة الاصلاح السياسى وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ا.ش.ا