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بوتين: سيذكر التاريخ أن عام 2014 عادت فيه “القرم” لأحضان روسيا

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بوتين: سيذكر التاريخ أن عام 2014 عادت فيه “القرم” لأحضان روسيا بوتين: سيذكر التاريخ أن عام 2014 عادت فيه “القرم” لأحضان روسيا

شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة استعراضا لقطع أسطول البحر الأسود في قاعدة الأسطول بمدينة سيفاستوبول
> في شبه جزيرة القرم بمناسبة الذكرى الـ69 للانتصار على ألمانيا الفاشية والذكرى الـ70 لطرد الغزاة الألمان من سيفاستوبول.

وقال بوتين مخاطبا بحارة أسطول البحر الأسود وقدامى المحاربين في سيفاستوبول : ” إن التاريخ سيذكر عام 2014 كعام عودة سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم إلى أحضان الوطن الروسي”.

وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية أن بوتين هنأ بحارة أسطول البحر الأسود والمحاربين القدامى ، مؤكدا أن تجارب سيفاستوبول أثبتت أن العدو عاجز أمام أناس عازمين على النضال من أجل أرضهم وكرامتهم وحريتهم ، ولافتا إلى أنه في شهر سبتمبر المقبل ستحل الذكرى الـ160 لبدء معركة الدفاع عن سيفاستوبول من الغزاة الفرنسيين والبريطانيين.وكان بوتين قد وصل إلى سيفاستوبول في أول زيارة له منذ عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ، مما أثار احتجاج حكومة كييف .
> أ.ش.أ

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