رئيس جمعية مستثمري “طابا نويبع” : هناك طرق تقع في مجرى السيل

قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري ” طابا نويبع” إن طرق بطابا تقع في مجرى السيل وهي طريق وادى وتير وشق التعبان والصاعدة، مشيراً إلى أنه لابد من تغير تلك الطرق واستبدالها بطرق آخرى وهى” البدن -و النقب- والماسورة” وانتقد سليمان اهدار ملايين امتار المياه في الخليج بدون الاستفادة منها وتخزينها فى خزانات واستخدمها فى الزراعة والشرب وطالب سليمان مراعاة السيول فى تصميم الطرق وعدم عمل ارصفة حتى لا تعوق السيول.

وأوضح سليمان ان تابع امس نزول السيول فى شكل شلالات من الجبال مشيرا الى انه كان لابد من دعوة السياح لمشاهدة نزول السيول من الجبال الملونة بطابا وتسويق تلك المناظر الفريدة سياحياً.

وطالب سليمان الحكومة بالاستجابة لآراء المستثمرين وسكان المنطقة فى انشاء الخدمات والمرافق واي مشروعات لانهم هم الذين يعيشون في المكان ويعرفون مجارى السيول و اماكن الخطر