محلب يتفقد مشروع “فيش تاون” السكني الذى نفذته “المقاولون العرب” بغينيا الاستوائية

أشاد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بدور الشركات المصرية العاملة في القارة الأفريقية في عمليات التنمية في القارة السمراء وتوثيق أواصر الصداقة بين مصر وتلك الدول، وخاصة ما تقوم به شركة (المقاولين العرب) في إقامة المشروعات الكبرى نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة بالدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، الذي يقوم حاليا بزيارة لغينيا الاستوائية، لمشروع (فيش تاون) السكني، الذي نفذته شركة (المقاولون العرب) بالعاصمة مالابو ويضم ألف وحدة سكنية، حيث تفقد عناصر المشروع وزار أحد النماذج به، وأشاد بدقة التنفيذ التي تؤكد قدرة الشركة على الدخول في تنفيذ المشروعات الضخمة بالدول الأفريقية.

وتم استقبال رئيس الوزراء بموقع المشروع، الذي رافقه خلاله قيادات شركة (المقاولون العرب)، استقبالا حافلا من قبل سكانه الذين قاموا بالرقصات وترديد الأغاني الفلكلورية الأفريقية مرتدين الزي الأفريقي المميز تعبيرا عن تقديرهم وترحيبهم بالمهندس محلب والوفد المرافق له باعتباره كان رئيس الشركة التي قمت بتنفيذ المشروع حيث تبادل معهم أطراف الحديث وبادلهم نفس مشاعر الود.

ا.ش.ا