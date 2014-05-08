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الكنيسة الأرثوذكسية تدشن موقعا إلكترونيا لنشر أخبارها

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الكنيسة الأرثوذكسية تدشن موقعا إلكترونيا لنشر أخبارها الكنيسة الأرثوذكسية تدشن موقعا إلكترونيا لنشر أخبارها

دشنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موقعا إلكترونيا للمركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى التابع لها، لنشر أخبار الكنيسة والبابا تواضروس الثانى عليه.

ويشمل الموقع عدة أقسام منها قسم باسم "قداسة البابا" ويضم سيرة ذاتية، ورسالة من البابا، وأقوال وعظات، ولقاءات إعلامية، ومقالات، ومؤلفات، وقسم آخر باسم الكنيسة الأرذوكسية يضم: "تاريخ، الإيبارشيات"، إضافة إلى نافذة الأخبار.

وكان البابا تواضروس الثانى قد عقد اجتماعا مغلقا، الاثنين الماضى مع المركز الإعلامى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببيت الأنافورا التابع للكنيسة بطريق إسكندرية الصحراوى، لبحث تدشين الموقع الإليكترونى الخاص بالمركز، والتواصل مع الإيبارشيات لمد المركز بأخبارها، ولبحث مشكلات المركز الإعلامى مع الإعلاميين واختصاصاته وآليات التواصل مع وسائل الإعلام.
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