بالصور.. ترقبوا موقع "كايرو دار" فى ثوبه الجديد خلال ساعات

يحتوى موقع "كايرو دار"، بوابة "اليوم السابع" المعرفية والتعليمية، فى إطلالته الجديدة على عدة أقسام، تقدم ما لذّ وطاب من جميع العلوم والمعارف، بالإضافة إلى القسم التعليمى الذى يقدم المعلومة بشكل متكامل وتفاعلى لطلاب الثانوية العامة، فنحن إذا كنا نحرص على تقديم أفضل خدمة تعليمية تفاعلية، يهمنا أيضا التأكد من وصول هذه الخدمة لقارئنا العزيز.

القائمة الرئيسية

> هى بوابة الموقع الرئيسية، وتضم الصفحة الرئيسية، وأقسام "منوعات" و"آداب وفنون" و"علوم" و"سياسة وتاريخ" و"تكنولوجيا"، وأخيرا "قسم الثانوية العامة".

الملفات الخاصة

> يقدم الموقع من خلالها وجبة معرفية وثقافية دسمة للمواضيع من خلال التبحر فى جميع أقسام الموقع المتنوعة.

مجلة المعرفة

> تحتوى على خمسة أقسام وهى "منوعات" و"آداب وفنون" و"علوم" و"سياسة وتاريخ" و"تكنولوجيا"، وتتضمن وجبة متنوعة عن أفضل الموضوعات الجميلة والنادرة، كما تغذيها الصور المبهجة والفيديوهات الشيقة.

الملفات التفاعلية

> يتميز "كايرو دار" بها عن باقى المواقع، حيث ترى من خلالها عرضا رائعا للمعلومات ليعلو فيه المشهد البصرى بقوة، ويتوارى فيه الجانب النظرى نسبيا، ويتم إعدادها عبر فريق مميز يقدم أشهى الملفات من جميع أقسام المعرفة.

"مجلة التعليم"

> امتحانات تفاعلية

> يستطيع طالب الثانوية العامة أن يجرى الاختبارات والامتحانات تفاعليا عبر مجموعة من الأسئلة بطريقة جديدة ومبتكرة، لتدريب طلاب الثانوية العامة على الأسئلة والإجابات النموذجية، وتتضمن أسئلة على كل درس تم شرحه من خلال الفيديو، ومعمل "كايرو دار" التفاعلى، بالإضافة لأسئلة مجمعة على كل وحدة.

المحاضرات

> نقدم هنا بالفيديو شرحا مبتكرا وجديدا لمناهج الصف الثالث الثانوى، من خلال فريق عمل المدرسين بـ"كايرو دار"، الذى حرص على انتقائهم من بين مجموعة كبيرة من أهم وأفضل مدرسى الثانوية العامة فى مصر.

أما إذا رغبت فى الاطلاع على أجزاء المواد التى تم شرحها مسبقا، فيمكنك الضغط على السهم الموجود يسار أيقونة "محاضرات"، لتشاهد كل الفيديوهات التى تم تقديمها مسبقا، أو يمكنك الضغط على أية مادة، لتجد روابط الفيديو بباقى أجزاء المادة بأسفلها، فإذا ضغطت مثلا على فيديو مادة الفيزياء ستجد كل الروابط للأجزاء السابقة من شرح المادة.

وبالضغط على أحد فيديوهات الدروس ستلاحظ على يسارك وجود شرحا بـ"الفلاش المتحرك" للدرس، والذى استخدمنا فيه الرسوم المتحركة والصور، لنقدم وسيلة تعليمية سهلة وجذابة لفهم المادة العلمية.

تجارب تفاعلية

> ونقدم فيها أنشطة يتفاعل معها الطالب الراغب فى إجراء التجارب العلمية فى مواد الفيزياء والكيمياء، والأحياء، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة للتفاعل مع المواد النظرية ومواد اللغات والأدبية والعلمية.

الألبومات

> وفى يسار الموقع تجد قسم ألبومات الصور، والذى يأخذك فى عالم من الجمال والروعة تبحر فيه إلى جميع المشاهد الجميلة التى تطوف بك فى أرجاء العالم، بالإضافة إلى التنزه فى كل العلوم والمعارف.

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