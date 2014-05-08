البلتاجى لشاهد “الهروب الكبير”ماذا فعلت عندما رأيت الهاربون بلجنة تعديل الدستور

وجه محمد البلتاجى سؤال إلى الشاهد اللواء عادل حلمى مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان عن “الإجراءات القانونية التي اتخذها الشاهد كضابط أمن دولة عندما رأى 9 من المتهمين بمجلس الشعب 2012 ومنهم رئيس المجلس نفسه ، وكيف سمح بأن يشارك صبحى صالح أحد المتهمين في لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس العسكرى في فبراير 2011 ، وكيف لم يتقدم الشاهد كمواطن مصرى للطعن على تقدم الدكتور محمد مرسى لإنتخابات الرئاسة صيانة لمكانة هذا المنصب الرفيع” .

رد الشاهد على سؤال البلتاجي قائلا: “أنا لم أكن موجود بجهاز أمن الدولة بعد الثورة وتم نقلي إلى عمل شرطى أخر بالإضافة أن الجهاز تم تفكيكه وتجميد نشاطه تماما ولم يكن له دور فى هذا الوقت وانا قلت الكلام ده عندما تم إستدعائي للشاهدة في محكمة الإسماعيلية”

تضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.