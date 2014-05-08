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راموس: الفوز بالليجا شبه مستحيل

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راموس: الفوز بالليجا شبه مستحيل راموس: الفوز بالليجا شبه مستحيل

(إفي): اعترف سرخيو راموس مدافع ريال مدريد بأن فرص فريقه في التتويج بالدوري الإسباني أصبحت "شبه مستحيلة" عقب التعادل اليوم مع بلد الوليد.

وتقلصت حظوظ الريال في الفوز بالليجا هذا الموسم بعد التعادل المخيب بهدف لمثله على ملعب مضيفه بلد الوليد في المباراة المؤجلة من الجولة 34.

وبتلك النتيجة يحتفظ الريال بالمركز الثالث بـ84 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر أتلتيكو، ونقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، وذلك قبل جولتين على انتهاء البطولة.

وصرح راموس، محرز هدف الميرينجي، عقب المباراة "لقد أهدرنا فرصة لن تتكرر، لعبنا بتراخي خاصة في الدقائق الاخيرة امام فريق متحفز للبقاء وتجنب الهبوط، استغلوا استهتارنا وأدركوا التعادل في الوقت القاتل".

وأضاف "لسوء الحظ استقبلنا هدف من لعبة ثابتة، من المؤسف أن نتعرض لذلك قبل جولتين على النهاية، باتت المهمة شبه مستحيلة، كان لا بد من قتل المباراة في وقت مبكر".

وشدد اللاعب الإشبيلي على أن "الفريق سيقاتل على الفوز في المباراتين المتبقيتين رغم أن اللقب أوشك على الضياع".

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فيديو اليوم السابع