رئيس مجلس الوطني التأسيسي التونسي يشدد على ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان في موعدها

شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في موعدها المحدد نهاية العام الجاري بعد إقرار قانونا انتخابي جديد.

وقال بن جعفر ـ في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” الفضائية، وبثت اليوم الخميس، من واشنطن التي التقى فيها عددا من المسؤولين الأمريكيين والغربيين وبثت اليوم الخمسي، إن تونس تحتاج لإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وحذر ئيس المجلس التأسيسي التونسي من وصفهم بالمغرر بهم من المسلحين المتحصنين في “جبال الشعابني” من أنهم يخوضون معركة خاسرة ضد الدولة، مالم يعلنوا التوبة والرجوع إلى الحياة المدنية ونبذ لغة السلاح.

وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، قد وعد في وقت سابق بإصدار عفو عن المسلحين المتحصنين بجبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية ما لم يكونوا ضالعين في عمليات قتل.

أ ش أ