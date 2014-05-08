تخريج دورتي الضباط الجامعيين 31 والوكلاء 5

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، أمس، الحفل الذي نظمته «كلية زايد الثاني العسكرية» بمناسبة تخريج دورتي الضباط الجامعيين الـ31 والوكلاء التأهيلية الخامسة.. وذلك في مقر الكلية في مدينة العين.

وأشاد سموه في كلمة له خلال الحفل «بما حققته القوات المسلحة من تقدم وجاهزية وتطور نوعي في مختلف قطاعاتها.. نتيجة للدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يولي القوات المسلحة جل اهتمامه باعتبارها الدرع الحامية لهذا الوطن الغالي».

ذكرى التوحيد

وأكد سموه ان هذا التخرج يأتي وقواتنا المسلحة تحتفل هذه الأيام بذكرى توحيدها الـ38 ونحن نتذكر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، الذي بنى الدولة كما بنى القوات المسلحة، ووحدها كما وحد قبل ذلك الإمارات التي يشار إليها بالبنان على مستوى العالم لما حققته من إنجازات واسعة على مختلف الصعد.

وألقى قائد الكلية العميد الركن يحيى خادم علي بوعميم كلمة رحب فيها بسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والشيوخ والحضور والخريجين وأولياء أمورهم.

واستعرض في كلمته نشأة الكلية التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1972 ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل على تخريج الضباط الأكفاء من أبناء الوطن والدول الشقيقة وتؤهلهم تأهيلا علميا وعسكريا يجعلهم قادرين على ممارسة مهامهم المستقبلية في القوات المسلحة.

كما ذكر قائد الكلية ان توجيهات القيادة الرشيدة بمواكبة التغيرات التي تطرأ على مهام القوات المسلحة في عصر المعرفة والمعلومات وتوفير العناصر المؤهلة للتعامل مع الأزمات الطارئة.

ارتقاء المنظومة التعليمية

كما أشار قائد الكلية الى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أولت عناية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية في الكلية.. حيث قامت بدعم الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف مع أرقى المؤسسات الأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

وقال قائد الكلية إننا نحتفل اليوم بتخريج هذه الدورات بعدما اجتازت بجدارة جميع متطلبات التخرج.

كما نوه قائد الكلية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.. كما أشاد بالمتابعة الكريمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رسالة العز والشرف

وفي ختام كلمته توجه قائد الكلية بالحديث الى الخريجين قائلاً: لقد نلتم شرف الانضمام الى القوات المسلحة وشرف الالتحاق بالكلية وحصلتم على العلم والمعرفة والمهارات العسكرية فكونوا مثالاً يحتذى على قدر هذا التكريم في جميع تصرفاتكم ورسلاً تحملون رسالة العز والشرف والعلم والتضحية.

وتلا كلمة قائد الكلية عرض فيلم عن الدورتين ونبذة عما تلقاه الخريجون أثناء الدراسة. بعد ذلك أعلنت نتائج الدورتين والنسب المئوية للدرجات وعدد الحاصلين على امتياز.

وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بتوزيع الجوائز على المتفوقين. كما تلقى سموه من قائد الكلية هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.

حضور قيادي ومجتمعي

حضر حفل التخريج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين في مدينة العين وأولياء أمور الخريجين.