بالأرقام .. تدريب ميدو المبتكر = توفيق مختلف أمام التليفونات

فكرتان طالب بهما أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك لاعب وسطه أحمد توفيق في بداية توليه المسؤولية خلال تدريبات الفريق.. مع توالي المباريات ظهر الشاب قائدا مميزا في مركز ظل صداع في رأس الفرسان.. فما هما؟

أحمد توفيق قدم مباراة راقية مع الزمالك أمام تليفونات بني سويف والتي فاز فيها الزمالك بهدف قاتل سجله يوسف أوباما، وأنهى اللقاء 2-1، وليس عجيبا أن يهتم شاختار دونتسك الأوكراني بضم اللاعب.

ويقدم FilGoal.com المهمتان اللتان منحهما ميدو لتوفيق في التدريبات، والتي نتج عنهما أرقاما مذهلة للاعب الوسط الذي لم يتعد عمره 22 عاما.

المهمة الأولى

خلال التقسيمة التي أجراها ميدو في إحدى تدريبات الزمالك وتابعها FilGoal.com، طلب ميدو من أحمد توفيق عدم الركض (السير فقط) في حالة عندما يكون فريقه يمتلك الكرة، ولاحظ أن اللاعب واجه صعوبة بعض الشيء في التحكم بانفعالاته أثناء هجوم وركض زملائه.

الأمر نجح في النهاية، وهو ما جعل أحمد توفيق أكثر هدوء، ووضح عليه أمام التليفونات نسبة مرتفعة للغاية في التمرير الصحيح وصلت 90 %.

الصورة التالية اتجاه التمريرات

كما أن له محاولة تسديد واحدة ناجحة على المرمى، وحارس التليفونات نجح في صدها.

المهمة الثانية

كان ميدو يمنح توفيق حرية الركض والتحرك عندما تقطع الكرة من الفريق الذي يلعب معه في التقسيمة، ومع اختزال مجهوده أثناء وجود الكرة مع الفريق .. امتلك توفيق طاقة أعلى من كل زملائه .. فبات هو أكثر من ينجح في استخلاص الكرة.

الأمر نجح مع التليفونات، وظهر على توفيق الذي استخلص الكرة 16 مرة نضج في طريقة أدائه.. أكثر من استعاد الكرة للزمالك.

وأيضا أقل لاعب ارتكب أخطاء.