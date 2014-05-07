القنصل السعودى: شركات العمالة المصرية لن تضار من نظام البصمة

تبدأ المملكة العربية السعودية فى تشغيل تجريبى لشركة "تسهيل" لمطابقة البيانات الحيوية من بصمة اليدين وصورة الوجه، مع المستندات المقدمة للحصول على التأشيرة المطلوبة، سواء "زيارة أو حج أو عمرة، أو عمل" لدخول أرضها.

وعقدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة اجتماعاً مع عبد العزيز العبد الله الرقابى قنصل المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وماجد بن صالح المرزم مدير عام برنامج مراكز خدمات التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، لاستيضاح طبيعة عمل شركة V.F.S "فى إف إس" "تسهيل" الدولية التى أعلنت المملكة أنها ستقوم بتنفيذ هذا النظام فى مصر، ومعرفة أثر ذلك على شركات إلحاق العمالة المصرية.

وقال "الرقابى" لـ"عشرى": إن شركة "تسهيل" أنشئت بقرار سيادى من المملكة بغرض مطابقة البيانات الحيوية "بصمة اليدين، وصورة الوجه" مع المستندات المقدمة للحصول على التأشيرات لدخول أراضى السعودية بجميع أنواعها، لتجنب تزاحم المواطنين أمام مبان القنصليات.

وأكد القنصل السعودى بالقاهرة، أن شركة "تسهيل" ليست بديلا لشركات إلحاق العمالة المصرية للخارج فى موسم الحج، وإنما هى شركة خدمات بدأت عملها فى 17 دولة حتى الآن من إجمالى 33 دولة ترغب المملكة فى تطبيق ذلك النظام بها، للتيسير على المواطنين، مشددا على أنه لن تضار شركات إلحاق العمالة فى مصر من هذا النظام.

وأضاف أنه سيتم إنهاء جميع طلبات التأشيرات التى تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية بما فى ذلك تأشيرات الزيارة، فيما كشف عن أن الشركة ستتعامل فقط مع تأشيرات الزيارة والتى لا تتجاوز 14% من إجمالى التأشيرات لمصر برسم يقدر بنحو 175 جنيها مصريا، وأن باقى أنواع التأشيرات "الحج، والعمرة، والعمل" ستتعامل معها شركات إلحاق العمالة المصرية.

وأوضح القنصل السعودى لـوزيرة القوى العاملة والهجرة خلال الاجتماع، أنه سيتواجد بالشركة أجهزة خاصة لأخذ "البصمة والصور للشخصيات المهمة والحالات المرضية داخل السفارة، وأن باقى المواطنين سيكون تعاملهم مع مكاتب الشركة خارج السفارة، والتى تم ربطها إلكترونيا مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.