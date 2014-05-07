الحبس والإبعاد لواضعة المبيد الحشري في مياه شابة معاقة

في قضية شغلت الرأي العام بالفجيرة وكافة إمارات الدولة قضت محكمة جنح خورفكان في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة المستشار محمد عبدالله الزرعوني وبحضور ممثل نيابة خورفكان عبدالله راشد العبدولي وأمانة السر عبدالله مريد. ضد الخادمة الآسيوية ( ي، م، ي ) بالحبس لمدة عام والإبعاد ومصادرة المضبوطات على خلفية اتهامها بتعريض حياة الآخرين للخطر من خلال وضع مبيد حشري في قنينة مياه خاصة بها.

وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت منتصف الشهر الماضي عندما قدمت الشاكية- والدة شابة معاقة- بلاغا لمركز الشرطة عندما وجدت قنينة مياه موضوعة بين أدوية ابنتها، وشكت في محتواها بعد تغير لون الماء إلى الوردي وانبعاث رائحة كريهة، وجاءت نتائج تقرير المختبر الجنائي لتخبر أن المياه ملوثة بنسبة من مبيد حشري.

وعلى الفور توجهت ببلاغ رسمي للشرطة تتهم فيه الخادمة بوضع مبيد حشري في قنينة المياه بهدف إيذاء ابنتها المعاقة ذات الـ 19 عاما. وتم على الفور اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وإيقاف الخادمة التي تم تحويلها إلى النيابة العامة عما نسب إليها من تهمة، وبدورها أحالت النيابة القضية إلى المحاكمة التي قضت بما سبق ذكره.