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تأجيل نهائي كأس أوكرانيا لأسباب أمنية

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تأجيل نهائي كأس أوكرانيا لأسباب أمنية تأجيل نهائي كأس أوكرانيا لأسباب أمنية

كييف، (إفي): أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي بطولة الكأس الذي كان من المقرر اقامته منتصف الشهر الجاري بمدينة خاركوف بشرق البلاد وذلك لأسباب أمنية.

وقال متحدث بإسم الاتحاد اليوم للصحافة المحلية "أمن المشجعين يعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوكراني لكرة القدم".

وعلى الرغم من أن الوضع في خاركوف أكثر هدوءا من باقي الأقاليم الشرقية مثل دونيتسك ولوجانسك، إلا أن الأمر لا يخلو من وقوع أحداث عنف مثل محاولة اغتيال العمدة.

ويدرس الاتحاد في الوقت الحالي نقل نهائي الكأس لمدينة لفوف الغربية.

وستحدد هوية طرفي نهائي البطولة على ضوء نتائج مباراتي الغد بين شاختار دونيتسك وسلافتيتش وديناموكييف مع شيرنوموريتس.

يشار إلى أن الدوري الأوكراني لم يستأنف منذ توقفه الشتاء الماضي بسبب الأحداث التي أسفرت عن الاطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.

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