أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصور - أبرز 10 عودات درامية في تاريخ كرة القدم

Google+ Print

أكثر المباريات إثارة؟ بالتأكيد هي تلك التي تظل نتيجتها معلقة حتى الدقائق الأخيرة، خاصة إذا ما نجح فريق في تعويض تأخره.. وأكملها وفاز.

هذه المباريات تظل عالقة في الأذهان مهما مر عليها من الزمن، وترتبط البطولة بأسماء أصحاب الأهداف فيها.

ويسترجع FilGoal.com بالصور، أبرز 10 مباريات شهدت عودات تاريخية، والبداية من مباراة يوم الاثنين بين ليفربول وكريستال بالاس.

فحقق كريستال بالاس عودة رائعة حول بها تأخره أمام ليفربول بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 78، ليعادل النتيجة 3-3 في 10 دقائق فقط.

عودة كريستال بالاس لم تمنحه نقطة فقط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكنها قد تحرم ليفربول من التتويج قبل جولة واحدة من نهاية السباق.

juliansperoniluissuareztears20140505_576x324

لكن ليفربول نفسه فعلها من قبل عندما حول تأخره أمام ميلان 3-0 في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، ليتعادل 3-3 ثم يفوز بركلات الترجيح

ليفربول ميلان

قاد إيزيبيو أسطورة البرتغال الراحلة برازيل أوروبا لتحويل تأخرها أمام كوريا الشمالية بثلاثية دون رد في مونديال 1966، للفوز 5-3.

البرتغال كوريا الشمالية

نجحت ألمانيا في تحويل تأخرها أمام منتخب المجر القوي بثنائية نظيفة في نهائي مونديال 1954، للفوز 3-2 في عودة هي الأشهر في تاريخ كأس العالم.

ألمانيا المجر

في واحدة من أفضل مباريات كأس الأمم الإفريقية تمكنت مالي من إحباط انطلاقة قوية لمنتخب أنجولا التي استضافت نسخة 2010 لتحول تأخرها برباعية نظيفة لتعادل مثير 4-4 في 11 دقيقة فقط بالمباراة الافتتاحية.

مالي أنجولا

قاد زلاتان إبراهيموفيتش منتخب السويد لتحقيق عودة أكثر من رائعة أمام منتخب ألمانيا في تصفيات مونديال 2014، بتحويل الخسارة برباعية نظيفة، إلى التعادل 4-4.

السويد ألمانيا

توج مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 1999، بعدما حول تأخره بهدف أمام بايرن ميونيخ في المباراة النهائية إلى فوز متأخر 2-1.

مانشستر بايرن

حول أرسنال تأخره أمام ريدينج في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2012 بنتيجة 4-0 في أول 37 دقيقة، إلى الفوز 7-5 في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

أرسنال ريدينج

هذه المرة كان أرسنال ضحية العودات التاريخية أمام نيوكاسل، حيث عوض الماكبايس تأخرهم برباعية نظيفة في الشوط الأول من مباراة الدوري الإنجليزي 2010-2011 إلى التعادل 4-4.

أرسنال نيوكاسل

حول مانشستر يونايتد تأخره أمام توتنام هوتسبر بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من مباراتهما في الدوري الإنجليزي موسم 2001-2002 إلى الفوز بنتيجة 5-3.

mu1277.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع