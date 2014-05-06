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بالفيديو: "الزومبا" موضة تحرق السعرات بوفرة

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بالفيديو: "الزومبا" موضة تحرق السعرات بوفرة بالفيديو: "الزومبا" موضة تحرق السعرات بوفرة

تُعتبر الرياضة الخيار الأمثل لخسارة الوزن، وينصح دائماً بأن تترافق مع جميع أنواع الحميات.
وفي ظلّ تعدّد أنواع التمرينات الرياضيّة، استطاعت "الزومبا" أن تنتشر في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، لا سيّما في الدول العربية، حيث أصبحت موضة تفشّت بين صفوف الإناث.
وللإطلاع أكثر على هذه الرياضة الممتعة، زار "سيدتي نت" نادي Focus في الأشرفيه ببيروت، للإطلاع من المدربة جينيفر على كيفية إحراق السعرات الحرارية، عند ممارسة هذه الرياضة.

تعدّ "الزومبا" نوعاً من الرقص اللاتيني الممتع، ومن أبرز فوائدها:
- تساعدك في شدّ جسمك بشكل متناسق.
- تحرّرك من التوتر القلق وتحسّن حالة مزاجك.
- تحفّزك على بذل مجهود من دون أن تشعري بالتعب والإرهاق.
- تفيدك في خسارة وزنك، فكلّ 45 دقيقة من الرقص تُساهم في إحراق من 800 إلى 1000 سعرة حراريّة. لذا يُنصح بممارسة هذا النوع من الرقص الرياضيّ 3 مرات أسبوعياً.

ومن أبرز الحركات التي يُمكنك القيام بها بسهولة على إيقاع الموسيقى الصاخبة:
- الـSalsa لشدّ عضلات الخصر
- الـReggaeton لشدّ عضلات البطن والقدمين
- الـHip-hop لشدّ عضلات اليدين والفخذين.

4 نصائح من مدرّبة "الزومبا" جينيفر لقارئات "سيدتي نت" عند ممارسة هذا النوع من الرقص الممتع:
- انسي كلّ المشكلات والهموم قبل الدخول إلى صف "الزومبا".
- ليس من الضروري أن يكون لديك خلفيّة في هذا النوع من الرقص. ولربّما ستلاقين صعوبة في البداية، لكنك ستعتادين الأمر لاحقاً، وستنغمسين في الرقص، على إيقاع الموسيقى المحفّزة.
- أحضري معك قنينة كبيرة من الماء، لأنّك ستشعرين بالعطش بسبب التعرّق.
- ارتدي الملابس ذات الألوان الفرحة، وابتعدي عن الأسود، لأنّ الرقصة مليئة بالحياة والحيويّة.

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سيدتي

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