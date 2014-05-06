مكياج ناعم لعاشقات بيرن سات!

لطالما شغلت النجمة التركية Beren Saat الناس بالحديث عنها، فجمالها العفوي ومكياجها الناعم مطلب كل فتاة في العالم العربي. فكيف تحصلين عليه؟

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هي نجمة مسلسل العشق الممنوع حيث خطفت المشاهدين بأدائها المميّز إلى فاطمة... فالكثير من الأدوار القوية. لهذا ولتحصلي على مكياجها الطبيعي الذي يعتبر هويتها تابعي هذه النقاط البسيطة:

- اغسلي وجهك بغسول ينقي الوجه ويخلصه من الزوائد المزعجة.

- رطبّي بشرتك بكريم خفيف يفهم مشاكل بشرتك وحاجاتها.

- وحدي لون بشرتك بكريم أساس رقيق لا يترك طبقات مبالغ فيها على بشرتك.

- ضعي بودرة خدود بلون مشمشي مشرق.

- ظلّلي عينيك بظلال من الألوان الترابيّة الدافئة .

- ضعي طبقة واحدة من الماسكرا.

- أخيراً اتركي شفتيك بلون طبيعي.

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