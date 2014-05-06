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فريق الدوري - عمرو جمال يختار 2 من الزمالك.. ومهاجمه خالد قمر

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فريق الدوري - عمرو جمال يختار 2 من الزمالك.. ومهاجمه خالد قمر فريق الدوري - عمرو جمال يختار 2 من الزمالك.. ومهاجمه خالد قمر

يعرض FilGoal.com اختيارات عمرو جمال مهاجم الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات مهاجم الأهلي الصاعد من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن جمال اختار لاعبين اثنين من الزمالك هما محمد عبد الشافي ونور السيد، ويقود هجومه خالد قمر نجم الشرطة.

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