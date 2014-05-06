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كيف ترى الحوار الأول للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

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كيف ترى الحوار الأول للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى كيف ترى الحوار الأول للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

تناول الحوار الأول للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية عددا من التصريحات والملفات الهامة، من بينها، أنه لن يسمح بتواجد ما يسمى بجماعة الإخوان خلال فترة رئاسته، وأن الدين ليس حكرا على فئة معينة من المصريين، وأن الجيش قادر على تطهير سيناء من الإرهاب خلال ساعات، غير أن عمليات التطهير استغرقت وقتا طويلا لتجنب سقوط أبرياء.

وكشف المشير عبد الفتاح السيسى خلال حواره مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، عن ملامح برنامجه الانتخابى الاقتصادى بالتركيز على مشروعى ممر التنمية، وتنمية إقليم قناة السويس، مؤكدا: "لو توليت الرئاسة فلن أنام ولن تناموا.. وعلينا بذل الجهد للقضاء على الفقر".

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