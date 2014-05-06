العثيمين يرعى ملتقى الضمان الاجتماعي الشمولي

يرعى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين نهاية رجب الجاري، اللقاء الثامن لمديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة تحت عنوان "الضمان الاجتماعي الشمولي".

وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عضو اللجنة التنظيمية الرئيسة للقاء خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن اللقاء سيتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شاملاً ورش عمل ومعارض وندوات ومحاضرات ولقاءات مفتوحة بمشاركة 400 موظف وموظفة من منسوبي ومنسوبات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المهتمين بالشأن الضماني والاجتماعي والتكافلي.

وقال الثبيتي إن فكرة ملتقيات الضمان الاجتماعي انطلقت قبل 16 عاماً بدورية انعقاد كل عامين، لتكون بمثابة المراجعة السنوية للعمل الضماني إدارياً وميدانياً واستشرافياً، موضحاً أن ملتقيات الضمان آتت أكلها وأعطت ثمارها من خلال الكشف عن مواضع التميز والتفوق وبالتالي تعزيزها وتعميمها وتبيان مواضع القصور ومن ثم معالجتها وتلافيها.