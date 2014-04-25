ضبط متهمين بتخزين منشورات ومولوتوف بغرفة ملحقة بالجمعية الشرعية بديرمواس

ألقت الأجهزه الأمنية بالمنيا ،القبض علي اثنين من المتهمين باستغلال غرفة ملحقة بمبني الجمعية الشرعية بمركز ديرمواس لتخبئة المنشورت التحريضيه لجماعة الإخوان .

> تلقي اللواء أسامه متولي ،مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد محمد عبد العظيم ،مدير إدارة البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظه بضبط كلاً من عابد “ع” 55 سنه مدرس , وطلعت”ع.ا” 45 سنه مدرس ,لإتخاذهما من غرفه ملحقه بالجمعيه الشرعيه بمركز ديرمواس مخزناً للمولوتوف والمنشورات التحريضيه .