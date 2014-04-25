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بالصور.. موقع إلكتروني سري للمخابرات الإسرائيلية يتيح المعلومات «بدون رقابة»

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كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن موقع إلكتروني سري للمخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وقالت الصحيفة إن الموقع يحتوي على العديد من الوثائق الاستخباراتية «الأكثر سرية»، وإن من يطلعون عليه هم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، موشي يعالون، مشيرة إلى حصول العاملين بالموقع على المعلومات «أونلاين» من ساحات مختلفة مثل إيران وسوريا ومصر كما هو موضح في الصور التي نشرتها الصحيفة للموقع «السري».

وقالت «يديعوت أحرونوت»: «الجمعة، 16 مارس، في الساعة السادسة مساءً، بدأت التقارير الأولية عن انفجار على الحدود مع لبنان، وإلى جانب كل مواقع الأخبار المدنية المعتادة التي سارعت بنقل الخبر، كان هناك موقع آخر نقل المعلومة بشكل أسرع، ولكن الغالبية العظمى من متصفحي الشبكة لم يستطيعوا الدخول إليه».

وأضافت الصحيفة أن «محرري الموقع يطلعون على المواد الاستخباراتية الأكثر سرية، بدون رقابة، ومن يتصفحونه هم في الأساس، رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وزير الدفاع (موشي يعالون)، ورئيس الأركان (بني جانتس)، وجنرالات هيئة الأركان، وضباط يتولون مهام خاصة في الجيش الإسرائيلي».

وأشارت الصحيفة إلى أن موقع «آي نت»، الذي يتبع المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، والذي تم الكشف عنه للمرة الأولى، «يمكن من خلاله الحصول على كل شيء، خريطة التحذيرات من هجمات في كل الأوساط، تقارير استخباراتية وأحيانا مع مئات الأوراق المرفقة، استطلاعات رأي، تحليلات لقيادات المخابرات العسكرية الإسرائيلية وصور ورسومات بيانية».

وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن «جزءا من مقاطع الفيديو والصور في الموقع يتم الحصول عليها (أونلاين) من كاميرات المراقبة والأقمار الصناعية، ومن الوحدة 9900».

ونقلت الصحيفة عن رئيس تحرير الموقع قوله: «نحن نستقبل المواد (أونلاين) من الساحات المختلفة، إيران، السلطة الفلسطينية، سوريا، لبنان وغيرها، ونفحص بأنفسنا ما هو الموضوع الأكثر أهمية وما هو الأقل».

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس تحرير الموقع هو «ضابط خدم في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ثم تم تسريحه ليعمل كمحرر في بعض المواقع المدنية وعاد مرة أخرى للقيام بالمهمة».

وحسب الصور المنشورة في «يديعوت أحرونوت»، والتي تم إخفاء الكثير من معالمها، فإن التصنيفات التي يعمل عليها هي إيران، سوريا، «فلسطينيين»، ، لبنان، المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية، كما يقدم الموقع تقرير يومي عن أهم الأحداث خلال 24 ساعة.

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