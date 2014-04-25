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اتهام 3 شباب عرب بالسرقة والإتلاف

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اتهام 3 شباب عرب بالسرقة والإتلاف اتهام 3 شباب عرب بالسرقة والإتلاف

نظرت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي عزت عبدالله منصور، قضية اتهام 3 أشخاص يحملون جنسيات عربية بالسرقة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى تاريخ 15 مايو من الشهر المقبل.

ووجهت النيابة العامة لهم عدة اتهامات هي السرقة ليلاً في الطريق العام، حيث كان أحدهم يحمل سلاحاً "مفك البراغي"، وذلك بأن توجهوا ليلاً إلى أحد محال بيع المواد الغذائية ومطعمين، وقاموا بكسر الصناديق المثبتة على 8 أجهزة ألعاب أطفال موضوعة أمام المحال في الطريق العام، وسرقة المبالغ التي بداخلها، ثم لاذوا بالفرار وبحوزتهم المسروقات، وتهمة إتلاف الأموال المنقولة المبينة وصفاً وقيمة من 8 أجهزة ألعاب أطفال.

وخلال جلسة أمس، أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه مدعياً أن لا علاقة له بما سرق من أجهزة وغيرها.

 

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