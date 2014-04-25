محمد بن زايد يتلقى رسالة من محمد ولد عبدالعزيز

تلقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في أبوظبي الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بالمسؤول الموريتاني والوفد المرافق له واستعرض معه العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على ترسيخ وتنمية هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وبحث الجانبان مجالات التعاون والتنسيق الثنائي وخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تعاون مع فرنسا

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجان إيف لودريان مستوى التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الدفاع، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزه وتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب، بما يحقق المصالح المشتركة لهما.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء اللواء الركن عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي الفريق جوي أنطوان نوغييه رئيس المكتب العسكري لوزير الدفاع، ولويس فاسي مستشار دبلوماسي للوزير، وكريستوف سالومون مستشار الوزير للشؤون الصناعية، وميشيل ميراييه السفير الفرنسي لدى الدولة.