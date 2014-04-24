بالصوّر منه شلبي وغادة عادل بالمايوهات مع الأجانب

القاهرة: مروة عبد الفضيل

تداول ناشطو مواقع التّواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صوراً للفنانة منة شلبي وغادة عادل وزوجها مجدي الهواري، وهم على أحد الشواطئ، حيث بدت منة وغادة في الصّور، وهما ترتديان فساتين قصيرة وقد ظهرت المايوهات من تحتها، فيما ظهر الانسجام بينهما. كما التقطت صور لهما أيضاً مع عدد كبير من الأجانب.

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