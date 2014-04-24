بارترا: هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي .. ورحيل تاتا نبأ حزين

برشلونة، (إفي): أكد مارك بارترا مدافع فريق برشلونة الصاعد أنه قدم "أفضل موسم" على المستوى الشخصي رغم سوء نتائج الفريق بشكل عام.

وأوضح بارترا (23 عاما) خلال مؤتمر صحفي اليوم "أعتقد أنني ظهرت بأفضل مستوى مع الفريق الأول هذا الموسم منذ تصعيدي، أصبحت أكثر نضجا".

وعن الشائعات المتداولة حول رحيل المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو عقب انتهاء الموسم، علّق بارترا "سيكون نبأ حزينا، لكن لديّ ثقة في أنه سيستمر معنا".

وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الفيفا والسماح للنادي الكتالوني بإجراء تعاقدات هذا الصيف، شدد بارترا على أن "الأولوية يجب أن تكون لأبناء النادي من الناشئين".

وعاد ليتحدث عن هدف الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بعد أن تجاوزه بسرعته وحسم لقب كأس الملك، قائلا "كنت متعبا، لكن لا أريد أن أنتقص من قيمة الهدف، بيل لاعب كبير، ويتمتع بقوة بدنية هائلة".