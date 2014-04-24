أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بارترا: هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي .. ورحيل تاتا نبأ حزين

Google+ Print
بارترا: هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي .. ورحيل تاتا نبأ حزين بارترا: هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي .. ورحيل تاتا نبأ حزين

برشلونة، (إفي): أكد مارك بارترا مدافع فريق برشلونة الصاعد أنه قدم "أفضل موسم" على المستوى الشخصي رغم سوء نتائج الفريق بشكل عام.

وأوضح بارترا (23 عاما) خلال مؤتمر صحفي اليوم "أعتقد أنني ظهرت بأفضل مستوى مع الفريق الأول هذا الموسم منذ تصعيدي، أصبحت أكثر نضجا".

وعن الشائعات المتداولة حول رحيل المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو عقب انتهاء الموسم، علّق بارترا "سيكون نبأ حزينا، لكن لديّ ثقة في أنه سيستمر معنا".

وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الفيفا والسماح للنادي الكتالوني بإجراء تعاقدات هذا الصيف، شدد بارترا على أن "الأولوية يجب أن تكون لأبناء النادي من الناشئين".

وعاد ليتحدث عن هدف الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بعد أن تجاوزه بسرعته وحسم لقب كأس الملك، قائلا "كنت متعبا، لكن لا أريد أن أنتقص من قيمة الهدف، بيل لاعب كبير، ويتمتع بقوة بدنية هائلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع