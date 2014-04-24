بالصور.. مبادرة لإنشاء مدرسة للتوعية المرورية والقيادة الآمنة بالفيوم

بحث الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مع الدكتور مجدى العزب رئيس مجلس أمناء مؤسسة رايات المجد العربى للتنمية المستدامة، ومحمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مبادرة إنشاء مدرسة للتوعية المرورية والقيادة الآمنة كأول مدرسة على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن تعد كنموذج محاكاة لتلاميذ وطلاب المدارس فى سن مبكرة لكيفية معالجة حوادث الطرق والتوعية بقواعد المرور.

وأشار الدكتور مجدي العزب أن اللقاء يأتي استكمالاً للتعاون المشترك مع محافظة الفيوم، مشيداً برعاية المحافظ لفعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها المؤسسة للمعلمين حول قواعد السلامة على الطرق ومبادئ الإسعافات الأولية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومرفق الإسعاف، في إطار الحملة القومية للسلامة علي الطرق التي تم إطلاقها يوم 22 أبريل الجاري من داخل المركز المصري للقيادة الآمنة بالقاهرة لنشر التوعية بقواعد المرور ومبادئ الإسعافات الأولية في المدارس علي مستوي جميع المحافظات.

وأضاف أن المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف إنشاء مدرسة لتعليم القيادة الآمنة في كل محافظة كنموذج لتنفيذ برامج التدريب العملي، علي أن تتولي مجموعة من المدربين تعليم المتدربين والنشء الصغير مبادئ وأسس القيادة الآمنة للسيارات والدراجات والتوعية بأهمية استخدام حزام الأمان وارتداء خوذة الرأس وواقي الصدر لمستخدمي الدراجات، إلي جانب التثقيف بقواعد المرور ومبادئ الإسعافات الأولية لنشر الثقافة المرورية والصحية وزيادة الوعى لدرء المخاطر لدي النشء والأطفال وقائدي حافلات المدارس، مشيراً إلي أنه سيتم تصميم المدرسة لتحتوي علي ساحة للتدريب بها طرق وأرصفة وإشارات مرور، ويتعلم فيها الأطفال والشباب قيادة السيارات والدرجات بعد ضمان إجراءات السلامة، كما سيتم تنظيم دروس تعليمية للأطفال والآباء علي حد سواء لتعليمهم قواعد وآداب المرور والعلامات الإرشادية ومبادئ الإسعافات الأولية لتفادي الحوادث المحتملة والناتجة عن الخطأ البشري والتقليل من حدة آثار الحوادث في حالة حدوثها.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بفكرة إنشاء المدرسة لدورها في تعليم النشء الصغير قواعد المرور ومبادئ السلامة علي الطرق بما يضمن الحفاظ علي العنصر البشري، حيث أن الإحصائيات تشير إلي أن حوادث الطرق تودي بحياة ما يقرب من 15 ألف شخص في مصر سنويا وتتسبب في إصابة نحو مائة ألف آخرين.

وأصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من إمكانيات المركز الإستتكشافي للعلوم كنموذج محاكاة لتوعية التلاميذ بقواعد السلامة علي الطرق وكيفية معالجة الحوادث المرورية الي جانب التدريب علي مبادئ الإسعافات الأولية.

في نهاية اللقاء،أهدي الدكتور مجدي العزب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رايات درع المؤسسة للدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم تقديراً لدوره في رعاية أنشطة ومبادرات التوعية المرورية والسلامة على الطرق، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين.