الحبّ يتسلل إلى قلب ريتشارد غير من جديد

استطاع الممثل Richard Gere تخطّي معاناة انفصاله عن زوجته بعدما تسلّل الحبّ إلى قلبه مجدداً.

فبعد مضيّ 8 أشهر على طلاقه، دخل الممثل Richard Gere في علاقة جديدة مع الممثلة ومقدّمة البرامج Padma Lakshmi.

وقد أكدت مصادر مقرّبة منهما، أنّ Gere، البالغ من العمر 64 عاماً، و Lakshmi، البالغة من العمر 43 عاماً، يتعرّفان إلى بعضهما حالياً، ويأخذان الأمور بروية.

يُذكر أن Padma Lakshmi، مقدّمة برنامج "Top Chef"، كانت على علاقة بالملياردير، Teddy Forstmann، إلى أن توفي، بعد إصابته بسرطان دماغي في عام 2011. وسبق لـ Padmaأن كانت متزوجة لمدة 3 أعوام بالكاتب البريطاني Salman Rushdie، قبل أن يتطلّقا في عام 2007.

أما Richard Gere فقد انفصل في العام الماضي عن زوجته Carey Lowell، بعد زواج استمرّ 11 عاماً، فيما سبق ذلك زواجه بـCindy Crawford لمدة 4 أعوام، قبل أن يتطلّقا عام 1995.



