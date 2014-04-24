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80% من مغاسل رأس الخيمة مخالفة للشروط الصحية

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80% من مغاسل رأس الخيمة مخالفة للشروط الصحية 80% من مغاسل رأس الخيمة مخالفة للشروط الصحية

خالفت بلدية رأس الخيمة 80% من المغاسل والمصابغ التي تعمل بالإمارة لعدم التزامها بالشروط الصحية، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذها رجال التفتيش الصحي في إدارة الصحة العامة على المغاسل "المصابغ"، التي يديرها آسيويون، وأسفرت الحملة عن ضبط المغاسل المخالفة التي تحول مساكن عمالها "البيوت الشعبية", من جنسيات آسيوية، إلى "مصابغ" لممارسة نشاطها في غسيل ملابس زبائنها ومفروشاتهم وسواها من أغراض قابلة للغسل أو الكي.

وكشف خليفة المكتوم، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن 80% من المغاسل أو المصابغ، التي شملتها الحملة مخالفة للشروط الصحية، ومنحت البلدية أصحابها مهلة أسبوعين لتعديل أوضاعها وتصحيحها.

وأشار في حال لم يلتزم أصحاب المغاسل بالمهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نظراً لإصرارهم على العمل داخل البيوت الشعبية تنطوي على خطورة صحية كبيرة،

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