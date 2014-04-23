إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوي مساء اليوم الأربعاء ،انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أطفال ورجل وأمرأة ،تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام .

تلقي اللواء خليل حرب ،مدير أمن السويس ،إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام بوصول 6 مصابين بينهم 4 أطفال لطوارئ المستشفى مصابين بكسور وجروح فى انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 ،بطريق السويس القاهرة الصحراوي.

تم إخطار الدكتور رضا زغلول ،مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة ، بالحادث وجاري تحرير محضر بالحادث وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.