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إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

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إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوي مساء اليوم الأربعاء ،انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أطفال ورجل وأمرأة ،تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام .

 تلقي اللواء خليل حرب ،مدير أمن السويس ،إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام بوصول 6 مصابين بينهم 4 أطفال لطوارئ المستشفى مصابين بكسور وجروح فى انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 ،بطريق السويس القاهرة الصحراوي.

 تم إخطار الدكتور رضا زغلول ،مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة ، بالحادث وجاري تحرير محضر بالحادث وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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