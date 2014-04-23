صلاح أساسيا أمام ليفربول؟

من المنتظر أن يشارك محمد صلاح جناح تشيلسي في مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، حسب تصريحات مدربه جوزيه مورينيو.

صلاح شارك في المباريات الثلاثة الأخيرة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي، بسبب عدم أحقيته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، وقدم مستويات طيبة.

وأوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن ضغط المباريات سيجبره على اللعب بالبدلاء أمام ليفربول، موجها سهام الانتقادات لرابطة الدوري الإنجليزي.

من المفترض أن تحسم مواجهة ليفربول وضيفه تشيلسي في الجولة 36 إلى حد كبير لقب الدوري، إذ يتصدر الحمر المسابقة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيهم الزرق.

وقال مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية يوم الأربعاء: "أمام ليفربول .. سندفع بمجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة الإياب أمام أتليتكو".

تشيلسي سيفتقد جهود صلاح ونيمانيا ماتيتش لعدم أحقيتهما في المشاركة بدوري الأبطال لسابق مشاركتهما مع بازل وبنفيكا في مرحلة المجموعات هذا الموسم، بالإضافة إلى ثنائي الوسط فرانك لامبارد وجون أوبي ميكل للإيقاف.

وأشار مورينيو إلى أنه طالب رابطة الدوري بتقديم موعد مباراة ليفربول إلى يوم الجمعة أو السبت حتى يحصل على فرصة أكبر لملاقاة أتليتيكو يوم الأربعاء، لكنه قوبل بالرفض.

وأردف "نحن الممثل الوحيد للكرة الإنجليزية في المنافسات الأوروبية، فيما تملك إسبانيا أربعة فرق وكلها تتلقى المساعدة من رابطة الدوري الإسباني لتحقيق النجاح".

يذكر أن صلاح انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لليفربول.