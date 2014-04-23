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المتحدث باسم «نتنياهو»: سقوط صاروخ أُطلق من غزة على معبر «إيريز»

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قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن 3 صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة، سقط 2 منها على بلدات جنوب إسرائيل، فيما سقط الثالث على معبر بيت حانون (إيريز)، دون وقوع إصابات.

وكتب «جندلمان» على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «أطلق الإرهابيون في قطاع غزة قبل ساعة 3 صواريخ على بلداتنا في الجنوب. وسقط أحدها على معبر إيريز»، وأضاف: «لم تقع إصابات».

وأصيب 12 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً باتجاه دراجة نارية في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، ونجاة قائد الدراجة.

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