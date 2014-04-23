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نقيب اﻷشراف يعلن من المغرب تنظيم مؤتمر عالمى للوسطية والاعتدال

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نقيب اﻷشراف يعلن من المغرب تنظيم مؤتمر عالمى للوسطية والاعتدال نقيب اﻷشراف يعلن من المغرب تنظيم مؤتمر عالمى للوسطية والاعتدال

التقى الشريف السيد محمود الشريف نقيب الإشراف، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف المغربي، بحضور السفير إيهاب جمال الدين سفير بالمغرب وعدد من رموز السادة الأشراف بالمغرب.

تم الاتفاق خلال اللقاء على تدعيم تواصل العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصرى والمغربي، وعقد مؤتمر عالمى برعاية نقابة السادة الأشراف بمصر وبالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لنشر الوسطية والاعتدال كمنهج لخلق الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم.

وقد أهدى الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف المغربى، نقابة الأشراف بعض المراجع والكتب التاريخية للسادة الأشراف لتوثيق رحلتهم من المغرب إلى مصر.

وأثنى وزير الأوقاف المغربى على دور نقابة السادة الأشراف بمصر فى جمع شمل الأمة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين.

من جانبه دعا نقيب الأشراف وزير الأوقاف المغربى ورموز الأشراف بالمغرب لزيارة مصر لحضور المؤتمر العالمى لنشر الوسطية والاعتدال وزيارة نقابة الأشراف بمصر.

وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف بمصر، إنه يقدر الدور الكبير الذى يقوم به الملك محمد السادس ملك المغرب، مؤكدًا أن مصر كنانة الله فى أرضه وسوف تظل محفوظة بحفظ الله لها، وببركة دعاء الحبيب المصطفى صل الله وعليه وسلم، وآل بيته الكرام، وأن بها العديد والكثير من صحابة الرسول صل الله وعليه وسلم.

وأوضح السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن مصر تخطو بخطوات ثابتة لجمع شمل الأمة العربية والإسلامية.

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