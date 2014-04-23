أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الغرفة تدعو الشباب المواطن الإنضمام إلى كادرها الوظيفي

Google+ Print
الغرفة تدعو الشباب المواطن الإنضمام إلى كادرها الوظيفي الغرفة تدعو الشباب المواطن الإنضمام إلى كادرها الوظيفي

دعت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال مشاركتها في "معرض الإمارات للوظائف 2014" إلى زيارة جناح الغرفة في المعرض، والإطلاع على الوظائف المتاحة في الغرفة في أكثر من 14 إدارة مختلفة.

وتأتي مشاركة غرفة دبي في معرض الوظائف انطلاقاً من التزامها بتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالالتزام ببرامج التوطين الاستراتيجية، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، والمساهمة بتأهيل كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لحكومتنا.

وأشارعيسى الزعابي، نائب رئيس أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي أن دعم وتوظيف الكفاءات الوطنية أولوية جعلتها الغرفة ركيزة أساسية في استراتيجيتها الطموحة لتكون من أفضل غرف التجارة في العالم، مشيراً إلى ان الشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات التي تمكنه من خدمة مجتمع الأعمال بكفاءة عالية.

ولفت الزعابي إلى ان الغرفة تتطلع لرفع نسبة التوطين من 52% حالياً في الغرفة إلى 70% بحلول العام 2016، إيماناً من الغرفة بأهمية دعم الكوادر الوطنية، وتهيئتها للمستقبل، مؤكداً وجود فرص متنوعة في الإدارات المختلفة للغرفة بدءاً من إدارة العضوية والتوثيق التجاري إلى العلاقات الدولية، والموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وقطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة، وإدارة الخدمات القانونية وغيرها من الإدارات الأخرى.

جنسيات

وأكد نائب رئيس أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي ان العمل في الغرفة يتيح تجربة عمل لا مثيل لها، خاصةً وأن غرفة دبي تخدم اكثر من 153 ألف عضو من مختلف الجنسيات والخلفيات، وتمتلك كادراً وظيفياً من 30 جنسية، وبالتالي فإن بيئة العمل في الغرفة حيوية ومتنوعة، وتوفر خبرات لا مثيل لها في أي بيئة عملٍ مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية