الغرفة تدعو الشباب المواطن الإنضمام إلى كادرها الوظيفي

دعت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال مشاركتها في "معرض الإمارات للوظائف 2014" إلى زيارة جناح الغرفة في المعرض، والإطلاع على الوظائف المتاحة في الغرفة في أكثر من 14 إدارة مختلفة.

وتأتي مشاركة غرفة دبي في معرض الوظائف انطلاقاً من التزامها بتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالالتزام ببرامج التوطين الاستراتيجية، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، والمساهمة بتأهيل كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لحكومتنا.

وأشارعيسى الزعابي، نائب رئيس أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي أن دعم وتوظيف الكفاءات الوطنية أولوية جعلتها الغرفة ركيزة أساسية في استراتيجيتها الطموحة لتكون من أفضل غرف التجارة في العالم، مشيراً إلى ان الشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات التي تمكنه من خدمة مجتمع الأعمال بكفاءة عالية.

ولفت الزعابي إلى ان الغرفة تتطلع لرفع نسبة التوطين من 52% حالياً في الغرفة إلى 70% بحلول العام 2016، إيماناً من الغرفة بأهمية دعم الكوادر الوطنية، وتهيئتها للمستقبل، مؤكداً وجود فرص متنوعة في الإدارات المختلفة للغرفة بدءاً من إدارة العضوية والتوثيق التجاري إلى العلاقات الدولية، والموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وقطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة، وإدارة الخدمات القانونية وغيرها من الإدارات الأخرى.

جنسيات

وأكد نائب رئيس أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي ان العمل في الغرفة يتيح تجربة عمل لا مثيل لها، خاصةً وأن غرفة دبي تخدم اكثر من 153 ألف عضو من مختلف الجنسيات والخلفيات، وتمتلك كادراً وظيفياً من 30 جنسية، وبالتالي فإن بيئة العمل في الغرفة حيوية ومتنوعة، وتوفر خبرات لا مثيل لها في أي بيئة عملٍ مماثلة.